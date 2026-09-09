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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   PGIMER Nursing Officer Recruitment 2026: 243 Posts, Apply from September 10

नौकरी: पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर की 243 वैकेंसी, 10 सितंबर से आवेदन; जानें योग्यता और शुल्क

Wed, 09 Sep 2026 06:15 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 09 Sep 2026 06:15 PM IST
सार

PGIMER Nursing Officer Recruitment 2026: पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ ने नर्सिंग ऑफिसर के 243 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 10 सितंबर से शुरू होंगे। बीएससी नर्सिंग या अनुभव वाले जीएनएम डिप्लोमा धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। पूरी जानकारी पढ़ें...
 

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PGIMER Nursing Officer Recruitment 2026: 243 Posts, Apply from September 10
PGIMER Chandigarh Nursing Officer Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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PGIMER Nursing Officer Recruitment 2026: पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संस्थान की ओर से 9 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, नर्सिंग ऑफिसर के कुल 243 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 सितंबर 2026 से शुरू होगी।

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इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 3 अक्तूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।

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कितने पदों पर होगी भर्ती?

पीजीआईएमईआर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के तहत कुल 243 पद भरे जाएंगे। पदों का वर्गवार विवरण इस प्रकार है:

 
श्रेणी पदों की संख्या
सामान्य 99
अन्य पिछड़ा वर्ग 66
अनुसूचित जाति 36
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 24
अनुसूचित जनजाति 18
कुल 243

 

आवेदन की तारीखें क्या हैं?

उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ही आवेदन करना होगा। संस्थान ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।

 
विवरण तारीख
अधिसूचना जारी 9 सितंबर 2026
ऑनलाइन आवेदन शुरू 10 सितंबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख 3 अक्तूबर 2026
पात्रता की महत्वपूर्ण तारीख 3 अक्तूबर 2026
प्रवेश पत्र परीक्षा से 7 दिन पहले
कंप्यूटर आधारित परीक्षा तारीख बाद में घोषित होगी

 

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कौन कर सकता है आवेदन?

नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार के पास नीचे दी गई योग्यता में से कोई एक होनी चाहिए।

पहला विकल्प: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री हो। उम्मीदवार का राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण होना जरूरी है।

दूसरा विकल्प: मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) का डिप्लोमा हो। उम्मीदवार का राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। इसके साथ ही जीएनएम की योग्यता पूरी करने के बाद कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल में एक वर्ष का कार्य अनुभव जरूरी है।

उम्र सीमा कितनी है?

नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।


पात्रता मानदंड से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में जरूर पढ़ें।

चयन कैसे होगा?

नर्सिंग ऑफिसर पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। इस भर्ती में साक्षात्कार नहीं होगा।

  • कंप्यूटर आधारित परीक्षा: परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और कुल 100 अंक होंगे। परीक्षा के लिए 100 मिनट का समय मिलेगा। प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होगा। प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी।
    • सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे।
  • शॉर्टलिस्टिंग: कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या के तीन गुना उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
  • दस्तावेज सत्यापन: शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्र, अंकपत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और जाति/श्रेणी से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
  • अंतिम चयन: दस्तावेज सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी।

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 के तहत नियुक्त किया जाएगा। शुरुआती मूल वेतन 44,900 रुपये प्रति माह होगा।

आवेदन शुल्क कितना है?

उम्मीदवारों को आवेदन जमा करते समय ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा। संस्थान ने यूपीआई के माध्यम से भुगतान से बचने की सलाह दी है।

 

श्रेणी आवेदन शुल्क
सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस 1,500 रुपये + लागू लेनदेन शुल्क
एससी/एसटी 800 रुपये + लागू लेनदेन शुल्क
दिव्यांग अभ्यर्थी शुल्क नहीं

 

कहां से करना होगा आवेदन?

पीजीआईएमईआर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन और भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट pgimer.edu.in पर जाना होगा।

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