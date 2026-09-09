नौकरी: पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में नर्सिंग ऑफिसर की 243 वैकेंसी, 10 सितंबर से आवेदन; जानें योग्यता और शुल्क

कौन कर सकता है आवेदन?

नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार के पास नीचे दी गई योग्यता में से कोई एक होनी चाहिए।



पहला विकल्प: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री हो। उम्मीदवार का राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण होना जरूरी है।



दूसरा विकल्प: मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) का डिप्लोमा हो। उम्मीदवार का राज्य नर्सिंग परिषद में नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। इसके साथ ही जीएनएम की योग्यता पूरी करने के बाद कम से कम 50 बेड वाले अस्पताल में एक वर्ष का कार्य अनुभव जरूरी है।