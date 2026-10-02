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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   UPCISB Exam Date 2026: Check Post-Wise Schedule, Exam Dates and Shift Timings

यूपीसीआईएसबी: बैंकिंग और तकनीकी सेवा परीक्षा की तारीखें जारी, जानें किस पद की परीक्षा कब और किस पाली में होगी

Fri, 02 Oct 2026 03:52 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Fri, 02 Oct 2026 03:52 PM IST
सार

UPCISB Exam Date 2026: उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थान सेवा बोर्ड ने संयुक्त सहकारी बैंकिंग, गैर-बैंकिंग और तकनीकी सेवा परीक्षा 2026 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। लिखित परीक्षा 14 से 26 अक्तूबर तक तीन पालियों में होगी। पद के अनुसार परीक्षा की तारीख अलग-अलग है।
 

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UPCISB Exam Date 2026: Check Post-Wise Schedule, Exam Dates and Shift Timings
Exam - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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UPCISB Exam Date 2026: उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थान सेवा बोर्ड ने संयुक्त सहकारी बैंकिंग, गैर-बैंकिंग और तकनीकी सेवा परीक्षा (सामान्य चयन) 2026 का विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा 14 अक्तूबर से 26 अक्तूबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन तीन पालियों में होगी। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने वाले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा कार्यक्रम की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

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किस पद की परीक्षा किस तारीख को होगी?

आधिकारिक सूचना के अनुसार, परीक्षा एक ही चरण में आयोजित की जाएगी। इसी परीक्षा को मुख्य परीक्षा माना जाएगा। इसमें उम्मीदवारों को मिले अंकों के आधार पर मेरिट और चयन सूची तैयार की जाएगी। पद के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम:

  • सहायक / कैशियर (बैंकिंग सहायक) / लिपिकीय कर्मचारी (श्रेणी 3): 14 अक्तूबर 2026
  • सहायक लेखाकार (श्रेणी 3) / लेखा लिपिक (श्रेणी 3): 16 अक्तूबर 2026
  • लेखाकार (श्रेणी 3) / सहायक लेखाकार (श्रेणी 3): 22 अक्तूबर 2026
  • कनिष्ठ अभियंता (सिविल) (श्रेणी 3): 26 अक्तूबर 2026
     
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परीक्षा की तीन पालियां कितने बजे से होंगी?

यूपीसीआईएसबी की लिखित परीक्षा निर्धारित तारीखों पर तीन पालियों में आयोजित की जाएगी।

 
पाली परीक्षा का समय
पहली पाली सुबह 8 बजे से 10 बजे तक
दूसरी पाली दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक
तीसरी पाली शाम 4 बजे से 6 बजे तक

 

उम्मीदवारों को अपने पद के अनुसार परीक्षा की तारीख और पाली ध्यान से चेक करनी चाहिए।
 
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परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

जिन उम्मीदवारों ने संयुक्त सहकारी बैंकिंग, गैर-बैंकिंग और तकनीकी सेवा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन किया है, उन्हें आधिकारिक परीक्षा कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए। उम्मीदवारों के लिए जरूरी बातें:

  • अपनी परीक्षा की तारीख और पाली की पुष्टि करें।
  • आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा कार्यक्रम की पीडीएफ डाउनलोड करें।
  • आधिकारिक सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
  • प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उसमें दी गई जानकारी और निर्देशों की भी जांच करें।
  • परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले प्रवेश पत्र में दिए गए सभी निर्देशों को समझ लें।

परीक्षा कार्यक्रम कहां से डाउनलोड करें?

  • उम्मीदवार यूपीसीआईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट upcisb.upsdc.gov.in पर जाकर विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
  • परीक्षा एक चरण में होगी और इसी परीक्षा के अंकों के आधार पर मेरिट और चयन सूची तैयार की जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को अपनी निर्धारित परीक्षा तारीख और पाली के अनुसार तैयारी पूरी रखनी चाहिए।
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