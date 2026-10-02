यूपीसीआईएसबी: बैंकिंग और तकनीकी सेवा परीक्षा की तारीखें जारी, जानें किस पद की परीक्षा कब और किस पाली में होगी

UPCISB Exam Date 2026: उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थान सेवा बोर्ड ने संयुक्त सहकारी बैंकिंग, गैर-बैंकिंग और तकनीकी सेवा परीक्षा (सामान्य चयन) 2026 का विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। विभिन्न पदों के लिए लिखित परीक्षा 14 अक्तूबर से 26 अक्तूबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन तीन पालियों में होगी। आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने वाले उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से परीक्षा कार्यक्रम की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

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