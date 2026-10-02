रेलवे: जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा की तारीख बदली, आरआरबी ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम, नोट करें नई तिथियां
रेलवे भर्ती बोर्ड ने सीईएन 04/2026 के तहत कनिष्ठ अभियंता भर्ती की प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम संशोधित किया है। पहले बताए गए शेड्यूल के अनुसार परीक्षा 28, 28 और 30 अक्तूबर को होनी प्रस्तावित थी। भर्ती बोर्ड ने परीक्षा का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। जानें परीक्षा कब होगी...
विस्तार
रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर भर्ती की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया है। भर्ती के पुराने नोटिस में इस परीक्षा की संभावित तारीख 27, 28 और 30 अक्तूबर 2026 बताई गई थी, जोकि अब संशोधित कर दी गई है। ताजा नोटिस के मुताबिक, आरआरबी जेई 2026 भर्ती के प्रथम चरण की परीक्षा अब 27 और 28 अक्तूबर 2026 को होगी। इस भर्ती में कनिष्ठ अभियंता, डिपो सामग्री अधीक्षक तथा रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक के विभिन्न पद शामिल हैं।
परीक्षा शहर और तारीख की जानकारी कब मिलेगी?
- रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार, परीक्षा शहर और तारीख देखने का लिंक परीक्षा की तारीख से करीब 10 दिन पहले जारी किया जाएगा।
- इसी लिंक के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी यात्रा प्राधिकरण भी डाउनलोड कर सकेंगे।
- यह सुविधा सभी रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई जाएगी।
अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए?
- परीक्षा शहर और तारीख की सूचना के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी यात्रा प्राधिकरण उपलब्ध होने पर उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
- किसी अप्रमाणित वेबसाइट या स्रोत की जानकारी पर भरोसा न करें।
प्रवेश पत्र कब जारी होगा?
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा शहर और तारीख की सूचना में दी गई परीक्षा तारीख से करीब चार दिन पहले शुरू होगी। इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर और तारीख की सूचना जारी होने के बाद प्रवेश पत्र से जुड़ी जानकारी पर नजर रखनी होगी।
परीक्षा केंद्र पर आधार का सत्यापन कैसे होगा?
- परीक्षा केंद्र पर परीक्षा भवन में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों का आधार से जुड़ा जैवमितीय सत्यापन किया जाएगा।
- इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना मूल आधार कार्ड या सत्यापित आधार की मुद्रित प्रति साथ लेकर जाना होगा।
जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आधार के जरिए अपनी पहचान का सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें अपने विवरण से रेलवे की आवेदन वेबसाइट पर प्रवेश करके यह प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। इससे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश और अन्य जरूरी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूरी करने में मदद मिलेगी।
परीक्षा से पहले आधार से जुड़ा ये काम जरूर कर लें
रेलवे भर्ती बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि परीक्षा केंद्र जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि:
- उनका आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की व्यवस्था में अनलॉक है।
- यह निर्देश उन अभ्यर्थियों के लिए भी है, जिन्होंने आवेदन जमा करते समय अपना आधार सत्यापित कराया था।
- बोर्ड के अनुसार, आधार अनलॉक रहने से परीक्षा के दिन पंजीकरण और परीक्षा से जुड़ी प्रक्रियाओं में किसी तरह की परेशानी से बचने में मदद मिलेगी।
आधार कार्ड में कौन-कौन सी जानकारी सही होनी चाहिए?
रेलवे भर्ती बोर्ड ने अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले अपने आधार कार्ड की जानकारी जांचने और जरूरी विवरण अद्यतन रखने की सलाह दी है। आधार कार्ड में ये जानकारी सही होनी चाहिए:
- नाम सही होना चाहिए।
- जन्मतिथि कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए।
- नवीनतम तस्वीर होनी चाहिए।
- 15 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद जैवमितीय जानकारी अद्यतन नहीं हुई है तो उसे अद्यतन कराना चाहिए।
- पता सही होना चाहिए।
- पिता का नाम सही होना चाहिए।
नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वालो से बचकर रहने की सलाह
- रेलवे भर्ती बोर्ड ने दलालों से सावधान रहने की भी सलाह दी है। बोर्ड ने कहा है कि कुछ लोग अवैध रूप से पैसे लेकर नौकरी दिलाने का झूठा वादा कर अभ्यर्थियों को गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं।
- रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार, चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर किया जाता है। इसलिए नौकरी दिलाने के नाम पर किसी व्यक्ति को पैसे देने या उसके झांसे में आने से बचना चाहिए।