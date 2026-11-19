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पाकरटांड़ थाने में 13 नवंबर को यहमामला दर्ज किया गया था। प्राथमिकी के अनुसार आरोपियों पर एक नाबालिग बच्ची का अपहरण कर उसे डराने-धमकाने तथा विधायक के खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए विवश करने का आरोप है। पाकरटांड़ थाना में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। वरीय पुलिस उपाधीक्षक रणवीर सिंह ने बताया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था।विशेष पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही थी। इसी दौरान, पुलिस को तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर सूचना मिली कि मुख्य आरोपी दिलीप तिर्की रांची जिले के अनगड़ा थाना अंतर्गत ग्राम तोड़ांग स्थित जोन्हा फॉल के जंगलों में छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की और आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने गिरफ्तार दिलीप तिर्की को बृहस्पतिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अब फरार अभिषेक भारती की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।इस कार्रवाई के बीच स्थानीय स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। सामाजिक संगठनों और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस गलत कार्रवाई कर रही है और एक पत्रकार को फंसाने की साजिश रची जा रही है। दूसरी ओर, महिला आयोग ने सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े पॉक्सो मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक से मामले की प्रगति रिपोर्ट सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।