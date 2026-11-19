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एसीबी के अनुसार, जलपथ प्रमंडल, चक्रधरपुर के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शैलेन्द्र कुमार मंडल के खिलाफ 12 जुलाई 2019 को जमशेदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामला आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़ा है। आरोप था कि सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति बनाई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही एसीबी इस मामले की जांच कर रही थी। जांच के दायरे में आरोपी अधिकारी की आय, संपत्ति और उनके बीच के अंतर से जुड़े पहलुओं को शामिल किया गया।मामले की पड़ताल के दौरान एसीबी ने शैलेन्द्र कुमार मंडल की आय और संपत्ति से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जांच की। ब्यूरो के मुताबिक, जांच में ऐसे तथ्य सामने आए, जिन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की पुष्टि से जुड़ा माना गया। इसके बाद जमशेदपुर प्रमंडलीय टीम ने कार्रवाई करते हुए 69 वर्षीय पूर्व कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।आय से अधिक संपत्ति का मामला तब बनता है, जब किसी लोकसेवक की संपत्ति उसकी ज्ञात और वैध आय के स्रोतों की तुलना में अधिक पाई जाती है और वह अंतर संतोषजनक तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाता। ऐसे मामलों में जांच एजेंसियां आय, निवेश, बैंक खातों और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल करती हैं।फिलहाल एसीबी की ओर से गिरफ्तारी की जानकारी साझा की गई है। मामले में संपत्ति की कुल कीमत, कथित आय से अधिक संपत्ति की मात्रा और जांच में सामने आए विशिष्ट तथ्यों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया गया है। आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी।