मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो के सेक्टर-3 (ए) स्थित क्वार्टर नंबर-30 पहुंचे। यहां उन्होंने राकेश कुमार सिंह (लड्डू जी) की दिवंगत माता स्व. शांति सिंह के ब्रह्मभोज संस्कार कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने स्व. शांति सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान देने की प्रार्थना की।

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इस दौरान मुख्यमंत्री ने राकेश कुमार सिंह और उनके शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस कठिन समय में उन्हें धैर्य और संबल प्रदान करने की कामना की।