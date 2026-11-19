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रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार खूंटी महिला थाना और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की पूर्व प्रभारी सुलेखा कुमारी सपना को हाईकोर्ट से झटका लगा है। न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की पीठ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इस आदेश के बाद फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा।शिकायतकर्ता श्याम कुमार के अनुसार, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी से जुड़े एक मामले में आरोपी व्यक्ति को राहत दिलाने के नाम पर साढ़े चार लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। इस शिकायत के आधार पर रांची एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 29 जुलाई को मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी।एसीबी की टीम ने 30 जुलाई को जाल बिछाकर खूंटी थाना परिसर में कार्रवाई की। इस दौरान सुलेखा कुमारी सपना को कथित तौर पर रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 50 हजार रुपये लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही वह जेल में बंद हैं।एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल प्रश्नपत्र लीक मामले के आरोपी सोमांश प्रकाश की जमानत अर्जी पर सीआईडी को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। सोमांश प्रकाश परीक्षा आयोजन से जुड़ी आईसीएन कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन पर प्रश्नपत्र लीक करने का आरोप है।सीआईडी ने जांच के बाद 27 अगस्त को सोमांश प्रकाश को गिरफ्तार किया था। अब उनकी जमानत याचिका पर अदालत ने जांच एजेंसी से जवाब मांगा है। सीआईडी की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।