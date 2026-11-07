झारखंड: सिमडेगा में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो-बाइक की टक्कर में तीन युवकों की मौत

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा शनिवार शाम लगभग पांच बजे हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पर सवार एक युवक उछलकर देवनदी पुल से सीधे नीचे जा गिरा। वहीं टक्कर के प्रभाव से एक अन्य युवक का पैर कटकर पुल के नीचे जा गिरा। तीसरे युवक की भी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भीषण टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक तुरंत घटनास्थल पर एकत्र हो गए और उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी।हादसे में जान गंवाने वाले तीन युवकों में से एक की पहचान सिजांग निवासी दयानंद सिंह के रूप में की गई है। अन्य दो युवकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के ग्रामीणों की मदद से उनकी शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। घटना की सूचना मिलते ही बानो थाना और कोलेबिरा थाना की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने तीनों शवों को अपने संरक्षण में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना के बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है तथा परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।