झारखंड: लेपांग गांव के पास सड़क पर दिखा 30 से अधिक जंगली हाथियों का झुंड, शावकों को देखकर ग्रामीणों में दहशत

नोवामुंडी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लेपांग गांव के समीप रविवार सुबह उस समय अचानक अफरा-तफरी मच गई, जब 30 से अधिक जंगली हाथियों का विशाल झुंड सड़क पार करता हुआ दिखाई दिया। इस झुंड में छोटे-छोटे शावक भी शामिल थे। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में हाथियों को देखकर आसपास के ग्रामीणों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार सुबह करीब 5:00 बजे हाथियों का झुंड सड़क पार कर रहा था। हाथियों की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत सतर्क हो गए और उन्होंने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी।

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