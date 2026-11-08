झारखंड: निशा भगत की मौत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सख्त, सोरेन सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आदिवासी नेत्री निशा भगत की मौत के मामले में संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले की जांच के सिलसिले में झारखंड सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग घटना के सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल करेगा और यह जानने का प्रयास करेगा कि किन परिस्थितियों में यह घटना हुई। आयोग इस मामले में पूरी निष्पक्षता से जांच कराने का भरोसा देता है। इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है और सरकार से रिपोर्ट तलब की है।

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