विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर: रिम्स में स्नातकोत्तर की छत्तीस नई सीटें बढ़ीं, कुल संख्या हुई 212

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झारखंड में चिकित्सा शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में स्नातकोत्तर (पीजी) पाठ्यक्रम के लिए 36 नई सीटें बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की नई सीट सूची जारी की है। इसके अनुसार संस्थान में पीजी सीटों की कुल संख्या 176 से बढ़कर 212 हो गई है। सीटों में यह वृद्धि सात अलग-अलग विभागों में की गई है। इस निर्णय से अधिक संख्या में चिकित्सकों को विभिन्न चिकित्सा क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलेगा।