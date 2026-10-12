रांची में दिखेगा ‘टेंपल ऑफ टुगेदर’ का भव्य स्वरूप: 14 अक्टूबर तक तैयार होगा आरआर स्पोर्टिंग क्लब का पूजा पंडाल

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झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर में आकर्षक पूजा पंडालों का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल इस बार खास चर्चा में है। ‘टेंपल ऑफ टुगेदर’ थीम पर बन रहे इस पंडाल की भव्य संरचना और कलात्मक सजावट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनने की तैयारी में है।रांची के रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से इस वर्ष ‘टेंपल ऑफ टुगेदर’ की थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी भव्य संरचना श्रद्धालुओं को एक अलग अनुभव देने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है। पंडाल को 14 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।पंडाल की बनावट, सजावट और आकर्षक स्वरूप को अंतिम रूप देने के लिए बंगाल के अनुभवी कलाकार पिछले दो महीने से लगातार काम कर रहे हैं। क्लब का दावा है कि अपनी अनूठी थीम और कलात्मक संरचना के कारण इस वर्ष का पंडाल झारखंड में अलग पहचान बनाएगा।आरआर स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष विक्की यादव ने बताया कि क्लब पिछले 54 वर्षों से रातू रोड में दुर्गा पूजा का आयोजन करता आ रहा है। हर साल श्रद्धालुओं के लिए कुछ नया और विशेष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार ‘टेंपल ऑफ टुगेदर’ थीम चुनी गई है। विक्की यादव के अनुसार, इस तरह का प्रारूप झारखंड में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस विशेष पंडाल को देखने के लिए श्रद्धालुओं को रातू रोड आना होगा।क्लब अध्यक्ष ने बताया कि पिछले वर्ष पूजा पंडाल के माध्यम से दो धर्मों की झलक प्रस्तुत की गई थी। इसे श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रियता मिली थी। इसी वजह से इस बार की नई थीम को लेकर भी लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पंडाल अपने भव्य और आकर्षक स्वरूप से श्रद्धालुओं का ध्यान खींचेगा।