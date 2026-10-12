रांची में दिखेगा ‘टेंपल ऑफ टुगेदर’ का भव्य स्वरूप: 14 अक्टूबर तक तैयार होगा आरआर स्पोर्टिंग क्लब का पूजा पंडाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Mon, 12 Oct 2026 09:55 PM IST
सार
रांची के रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से इस वर्ष दुर्गा पूजा पर ‘टेंपल ऑफ टुगेदर’ थीम पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। बंगाल के अनुभवी कलाकार पिछले दो महीने से इसके निर्माण में जुटे हैं। पंडाल को 14 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।
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विस्तार
रांची के रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से इस वर्ष दुर्गा पूजा पर ‘टेंपल ऑफ टुगेदर’ थीम पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। बंगाल के अनुभवी कलाकार पिछले दो महीने से इसके निर्माण में जुटे हैं। पंडाल को 14 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। क्लब के अध्यक्ष विक्की यादव के अनुसार, 54 साल पुरानी पूजा परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास तैयार किया जा रहा है।
झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर में आकर्षक पूजा पंडालों का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल इस बार खास चर्चा में है। ‘टेंपल ऑफ टुगेदर’ थीम पर बन रहे इस पंडाल की भव्य संरचना और कलात्मक सजावट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनने की तैयारी में है।
‘टेंपल ऑफ टुगेदर’ थीम पर तैयार हो रहा पंडाल
रांची के रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से इस वर्ष ‘टेंपल ऑफ टुगेदर’ की थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी भव्य संरचना श्रद्धालुओं को एक अलग अनुभव देने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है। पंडाल को 14 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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पंडाल की बनावट, सजावट और आकर्षक स्वरूप को अंतिम रूप देने के लिए बंगाल के अनुभवी कलाकार पिछले दो महीने से लगातार काम कर रहे हैं। क्लब का दावा है कि अपनी अनूठी थीम और कलात्मक संरचना के कारण इस वर्ष का पंडाल झारखंड में अलग पहचान बनाएगा।
54 साल से दुर्गा पूजा आयोजित कर रहा क्लब
आरआर स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष विक्की यादव ने बताया कि क्लब पिछले 54 वर्षों से रातू रोड में दुर्गा पूजा का आयोजन करता आ रहा है। हर साल श्रद्धालुओं के लिए कुछ नया और विशेष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार ‘टेंपल ऑफ टुगेदर’ थीम चुनी गई है। विक्की यादव के अनुसार, इस तरह का प्रारूप झारखंड में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस विशेष पंडाल को देखने के लिए श्रद्धालुओं को रातू रोड आना होगा।
पिछले साल दो धर्मों की झलक ने खींचा था ध्यान
क्लब अध्यक्ष ने बताया कि पिछले वर्ष पूजा पंडाल के माध्यम से दो धर्मों की झलक प्रस्तुत की गई थी। इसे श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रियता मिली थी। इसी वजह से इस बार की नई थीम को लेकर भी लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पंडाल अपने भव्य और आकर्षक स्वरूप से श्रद्धालुओं का ध्यान खींचेगा।
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झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर में आकर्षक पूजा पंडालों का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब का पंडाल इस बार खास चर्चा में है। ‘टेंपल ऑफ टुगेदर’ थीम पर बन रहे इस पंडाल की भव्य संरचना और कलात्मक सजावट श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनने की तैयारी में है।
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‘टेंपल ऑफ टुगेदर’ थीम पर तैयार हो रहा पंडाल
रांची के रातू रोड स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से इस वर्ष ‘टेंपल ऑफ टुगेदर’ की थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी भव्य संरचना श्रद्धालुओं को एक अलग अनुभव देने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है। पंडाल को 14 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
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पंडाल की बनावट, सजावट और आकर्षक स्वरूप को अंतिम रूप देने के लिए बंगाल के अनुभवी कलाकार पिछले दो महीने से लगातार काम कर रहे हैं। क्लब का दावा है कि अपनी अनूठी थीम और कलात्मक संरचना के कारण इस वर्ष का पंडाल झारखंड में अलग पहचान बनाएगा।
54 साल से दुर्गा पूजा आयोजित कर रहा क्लब
आरआर स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष विक्की यादव ने बताया कि क्लब पिछले 54 वर्षों से रातू रोड में दुर्गा पूजा का आयोजन करता आ रहा है। हर साल श्रद्धालुओं के लिए कुछ नया और विशेष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार ‘टेंपल ऑफ टुगेदर’ थीम चुनी गई है। विक्की यादव के अनुसार, इस तरह का प्रारूप झारखंड में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस विशेष पंडाल को देखने के लिए श्रद्धालुओं को रातू रोड आना होगा।
पिछले साल दो धर्मों की झलक ने खींचा था ध्यान
क्लब अध्यक्ष ने बताया कि पिछले वर्ष पूजा पंडाल के माध्यम से दो धर्मों की झलक प्रस्तुत की गई थी। इसे श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रियता मिली थी। इसी वजह से इस बार की नई थीम को लेकर भी लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पंडाल अपने भव्य और आकर्षक स्वरूप से श्रद्धालुओं का ध्यान खींचेगा।