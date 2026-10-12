धनबाद कोर्ट में आरपीएफ और वकीलों के बीच भिड़ंत: सब-इंस्पेक्टर से मारपीट; बार एसोसिएशन ने की कार्रवाई की मांग

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अदालत परिसर में सोमवार को आरोपी कुणाल साव को हिरासत में लेने पहुंची रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की विशेष टीम और वकीलों के बीच तीखी झड़प हो गई। देखते ही देखते विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। इस दौरान आरपीएफ के सब-इंस्पेक्टर अरविंद कुमार सिंह के साथ भी मारपीट की गई। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और आरपीएफ सब-इंस्पेक्टर को अपने साथ धनबाद थाने ले गई।