झारखंड: सातवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को अंतिम सांस तक उम्रकैद, 20 हजार रुपये का जुर्माना

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इसके साथ ही अदालत ने बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 96 एवं 137(2) के तहत दोषी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।यह पूरा मामला चांडिल थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता ने 26 जनवरी 2025 को पुलिस थाने में आरोपी बिरजू पोद्दार के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। पिता ने शिकायत में कहा था कि उनकी बेटी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए विद्यालय गई थी। जब वह शाम तक वापस घर नहीं लौटी, तब परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की और फिर थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया। शिकायत में पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी उनकी बेटी को जान से मारने की नीयत से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।पीड़िता ने पुलिस के समक्ष बयान देते हुए पूरी घटना की जानकारी दी। छात्रा ने बताया कि आरोपी बिरजू पोद्दार पिछले 10 महीने से उसे लगातार परेशान कर रहा था। वह जब भी स्कूल जाती तो आरोपी रास्ते में रोककर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता था। बात न मानने पर आरोपी उसके भाई को अगवा कर जान से मारने की धमकी देता था।पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 26 जनवरी को जब वह स्कूल से घर लौट रही थी, तभी चांडिल बाजार में आरोपी अपने चार साथियों के साथ पहुंचा। आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर छात्रा को जबरदस्ती वैन में बैठाया और पहले कोलकाता ले गया। कोलकाता से आरोपी पीड़िता को दीघा ले गया। दीघा में आरोपी ने किराए पर लॉज लेकर छात्रा को वहां रखा। रात के समय पीड़िता के रोने, गिड़गिड़ाने के बावजूद बच्ची से दरिंदगी की।