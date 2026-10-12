फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Ranchi News ›   jamshedpur-bjp-congress-workers-clash-jnu-case-stone-pelting

पुलिस बल तैनात: जेएनयू प्रकरण पर जमशेदपुर में भाजपा-कांग्रेस भिड़े, जमकर पत्थरबाजी; चार कार्यकर्ता घायल

Mon, 12 Oct 2026 08:23 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Mon, 12 Oct 2026 08:23 PM IST
सार

जमशेदपुर में जेएनयू से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न प्रकरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय के बाहर दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी के बाद हिंसक झड़प और पत्थरबाजी हुई।

विज्ञापन
jamshedpur-bjp-congress-workers-clash-jnu-case-stone-pelting
जेएनयू प्रकरण पर सियासी घमासान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न प्रकरण को लेकर जमशेदपुर की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव देखने को मिला। सोमवार को बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय के बाहर दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। कार्यकर्ताओं के बीच शुरू हुई तीखी नारेबाजी अचानक हिंसक झड़प में बदल गई।
विज्ञापन


इस दौरान दोनों तरफ से लाठियां चलीं और जमकर पत्थरबाजी हुई। इस घटना में भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि कांग्रेस का भी एक कार्यकर्ता घायल हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। स्थिति बिगड़ने पर भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू घटनास्थल पर ही धरने पर बैठ गईं, जिससे माहौल और अधिक गरमा गया। हालांकि, लगभग आधे घंटे तक विरोध जताने के बाद उन्होंने अपना धरना समाप्त कर दिया।
विज्ञापन


घटना की सूचना पाते ही बिष्टुपुर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तिलक पुस्तकालय परिसर और आसपास के इलाकों को नियंत्रित करके स्थिति को संभालने का प्रयास किया। एहतियात के तौर पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। वर्तमान में पुलिस पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है ताकि हिंसा की पुनरावृत्ति न हो सके।
विज्ञापन
विज्ञापन


जी टाउन मैदान से निकाला मार्च
जेएनयू प्रकरण के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदर्शन की घोषणा की थी। इसी योजना के तहत सोमवार को बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जी टाउन मैदान में एकत्र हुए। कार्यकर्ताओं ने वहां से एक जुलूस की शुरुआत की और नारेबाजी करते हुए बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय की तरफ बढ़े।

दूसरी ओर, भाजपा कार्यकर्ताओं के आगमन की खबर मिलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी तिलक पुस्तकालय के बाहर अपना मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही भाजपा का मार्च कांग्रेस कार्यालय के समीप पहुंचा, वहां पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर आ गए। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ उग्र नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों दलों के समर्थकों के बीच कहासुनी बढ़ी और स्थिति पूरी तरह अनियंत्रित हो गई।

कार्यकर्ता घायल
दोनों ओर से बढ़ता तनाव कुछ ही पलों में हिंसक भिड़ंत में तब्दील हो गया। सड़क पर ही दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठियां चलने लगीं और पथराव शुरू हो गया। पत्थरबाजी के कारण वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया और राहगीर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

इस हिंसक झड़प में भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं के सिर में चोट लग गई, जिससे वे लहूलुहान हो गए। वहीं कांग्रेस का भी एक कार्यकर्ता इस हिंसा की चपेट में आकर चोटिल हुआ है। हालांकि, घटना में कुल कितने लोग चोटिल हुए हैं, इसकी सटीक और आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आ सकी है। इसके अलावा, हिंसा की शुरुआत किस पक्ष की ओर से हुई और किन परिस्थितियों में मामला इतना अधिक बढ़ा, इस बात की भी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

ये भी पढ़ें- दो परिवारों के बुझ गए चिराग: बिहार में ट्रैक्टर पलटने से दो की मौत, तीन घायल; घटनास्थल पर मची अफरा-तफरी


कांग्रेस कार्यालय के बाहर बढ़ा तनाव
हिंसक झड़प की इस घटना के तुरंत बाद भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू तिलक पुस्तकालय के बाहर ही सड़क पर धरने पर बैठ गईं। उनके धरने पर बैठते ही दोनों पक्षों के बीच तनाव और अधिक बढ़ गया तथा स्थिति संवेदनशील हो गई। भाजपा विधायक लगभग आधे घंटे तक सड़क पर बैठकर विरोध दर्ज कराती रहीं। बाद में प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश और आश्वासन के बाद उन्होंने अपना धरना समाप्त किया।

घटना के बाद बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस बल के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्थिति फिलहाल पूरी तरह से नियंत्रण में है और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed