फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   jharkhand bandh obc census separate column khunti market nh 20 road jam

ओबीसी जनगणना की मांग पर झारखंड बंद: खूंटी में बाजार से सड़क तक असर; हाईवे पर जाम

Tue, 06 Oct 2026 10:27 AM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Tue, 06 Oct 2026 10:27 AM IST
सार

जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलवार को झारखंड के कई जिलों में बंद रहा। खूंटी में बंद का व्यापक असर दिखा और अधिकांश दुकानें बंद रहीं। बंद समर्थकों ने हूटार चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-20 और नेताजी चौक पर सड़क जाम कर वाहनों की आवाजाही बाधित की।

विज्ञापन
jharkhand bandh obc census separate column khunti market nh 20 road jam
बंद के दौरान सड़क जाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग को लेकर पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति ने मंगलवार को झारखंड के कई जिलों में बंद का आह्वान किया। खूंटी जिले में बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बाजार बंद कराया। इस दौरान कई जगह सड़क जाम कर वाहनों की आवाजाही भी बाधित की गई।

विज्ञापन

खूंटी में अधिकांश दुकानें बंद, हाईवे पर जाम

खूंटी शहर में सुबह से ही अधिकांश दुकानें बंद रहीं। बंद समर्थकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-20 पर हूटार चौक के पास सड़क जाम कर दिया। इसके अलावा नेताजी चौक पर भी आवागमन बाधित किया गया। इससे शहर में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। समिति के कार्यकर्ता शहर में घूम-घूमकर दुकानदारों से अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील करते नजर आए।

विज्ञापन


सुबह समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता नेताजी चौक पर जुटे। इसके बाद उन्होंने शहर और आसपास के इलाकों का भ्रमण कर बंद की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही लोगों से बंद को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। तोरपा में भी बंद का असर रहा और कई दुकानें बंद रहीं। जिले के अन्य प्रखंडों में भी समिति के कार्यकर्ता सक्रिय रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

मशाल जुलूस निकालकर की थी बंद की तैयारी

बंद से एक दिन पहले सोमवार शाम खूंटी क्लब से मशाल जुलूस निकाला गया था। इसके जरिए समिति ने दुकानदारों और वाहन मालिकों से बंद को सफल बनाने में सहयोग की अपील की थी। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग सिर्फ वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के हित से भी जुड़ी है।


उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से बंद को सफल बनाने की अपील की। साथ ही बंद के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया।

कई संगठनों के कार्यकर्ता रहे सक्रिय

बंद को सफल बनाने में छोटानागपुरिया तेली उत्थान समाज के संरक्षक किशोर गंझू, जिलाध्यक्ष शिवनारायण गंझू और मोटिया मजदूर संघ के अध्यक्ष सयूम अंसारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे रहे। समिति ने सामूहिक सहयोग से बंद को सफल बनाने और पूरे दौरान शांति बनाए रखने की अपील की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed