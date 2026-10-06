झारखंड: जिमखाना क्लब में जजेज इलेवन की जीत, प्रेसिडेंट इलेवन को हराया; जस्टिस दीपक रोशन ने खेली 36 रन की पारी

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जजेज इलेवन की जीत में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले में सर्वाधिक 36 रन बनाए और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आयोजकों ने जस्टिस दीपक रोशन को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी प्रदान की। मैदान पर न्यायाधीशों और वकीलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।जजेज इलेवन की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। जजेज इलेवन के खिलाड़ियों ने संभलकर खेलते हुए अपनी पारी आगे बढ़ाई और 65 रन का स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से जस्टिस दीपक रोशन ने सबसे अधिक 36 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी के दौरान कई आकर्षक शॉट लगाए और प्रेसिडेंट इलेवन के गेंदबाजों का सामना किया। टीम के अन्य खिलाड़ियों ने भी योगदान देकर स्कोर को 65 रन तक पहुंचाया।इसके बाद जजेज इलेवन ने प्रेसिडेंट इलेवन के सामने जीत के लिए 66 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी प्रेसिडेंट इलेवन की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जजेज इलेवन की सटीक गेंदबाजी और मैदान पर बेहतरीन क्षेत्ररक्षण के सामने प्रेसिडेंट इलेवन की पूरी टीम दबाव में आ गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रेसिडेंट इलेवन के बल्लेबाज नियमित अंतराल पर अपने विकेट गंवाते चले गए। दबाव के कारण टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी और पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इस प्रकार जजेज इलेवन ने मुकाबला जीत लिया। मैच समाप्त होने के बाद दर्शकों और खिलाड़ियों ने विजेता टीम के सदस्यों तथा मैन ऑफ द मैच बने जस्टिस दीपक रोशन को बधाई दी।मैच के साथ ही आयोजकों ने एडवोकेट क्रिकेट लीग के मुकाबलों का भी संचालन किया। इन मुकाबलों में अधिवक्ताओं की टीमों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के बीच मैदान पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। एडवोकेट क्रिकेट लीग के फाइनल मुकाबले में एमएमबी इलेवन की टीम ने शानदार खेल दिखाया। एमएमबी इलेवन ने रॉयल सीनियर टीम को पराजित करके चैंपियन का खिताब अपने नाम किया।प्रतियोगिता में पुरुषों के साथ- महिला खिलाड़ियों के लिए भी मैच रखा गया था। महिला वर्ग के मुकाबले में भी खिलाड़ियों ने अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन किया। महिला वर्ग के रोमांचक मैच में आकाशदीप की टीम ने धुरंधर इलेवन की टीम को हराकर जीत हासिल की। महिला खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन से प्रतियोगिता में उत्साह और बढ़ गया।