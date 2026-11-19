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चंपुआ थाना पुलिस ने धान खरीद में हुई वित्तीय अनियमितताओं और किसान के साथ धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने स्थानीय लैंपस के पूर्व कर्मचारी रजत गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई टुनुटुना गांव के निवासी किसान जगन्नाथ नायक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है। आरोपी पर किसान से धान की खरीद कराने के बाद भी उसका भुगतान न करने का आरोप लगा है।