झारखंड: किसान से 28 क्विंटल धान खरीदकर नहीं किया भुगतान, लैंपस का पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Thu, 19 Nov 2026 10:11 PM IST
सार
पश्चिमी सिंहभूम में धान खरीद के नाम पर किसान से कथित धोखाधड़ी के मामले में चंपुआ पुलिस ने लैंपस के पूर्व कर्मचारी रजत गिरी को गिरफ्तार किया है। टुनुटुना गांव के किसान जगन्नाथ नायक ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बांकिया मिल में 28 क्विंटल 39 किलोग्राम धान बेचा, लेकिन लंबे समय बाद भी भुगतान उनके बैंक खाते में नहीं आया।
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विस्तार
चंपुआ थाना पुलिस ने धान खरीद में हुई वित्तीय अनियमितताओं और किसान के साथ धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने स्थानीय लैंपस के पूर्व कर्मचारी रजत गिरी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई टुनुटुना गांव के निवासी किसान जगन्नाथ नायक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई है। आरोपी पर किसान से धान की खरीद कराने के बाद भी उसका भुगतान न करने का आरोप लगा है।
धान की बिक्री और बकाया भुगतान का मामला
पीड़ित किसान जगन्नाथ नायक ने चंपुआ थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उन्हें धान बिक्री का आधिकारिक संदेश प्राप्त हुआ था। संदेश मिलने के बाद उन्हें अपनी फसल स्थानीय लैंपस केंद्र पर ले जाने के बजाय सीधे बांकिया मिल में ले जाने का निर्देश दिया गया। किसान ने अधिकारियों के निर्देश पर अमल करते हुए बांकिया मिल में 28 क्विंटल 39 किलोग्राम धान बेचा।
धान की बिक्री के दौरान अधिकारियों ने किसान को यह आश्वासन दिया था कि अनिवार्य आई-स्कैनिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही बिक्री की पूरी रकम सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। हालांकि, लंबा समय बीत जाने के बाद भी किसान के बैंक खाते में कोई राशि जमा नहीं हुई।
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पुलिस की कार्रवाई और जांच जारी
भुगतान न मिलने से निराश होकर किसान जगन्नाथ नायक ने अंततः न्याय पाने के लिए चंपुआ पुलिस का दरवाजा खटखटाया। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी रंजन नायक ने बताया कि किसान की शिकायत और प्रारंभिक साक्ष्यों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने त्वरित कदम उठाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रजत गिरी को गिरफ्तार कर लिया। चंपुआ थाना पुलिस इस मामले में आगे की गहन जांच कर रही है और वित्तीय गड़बड़ी से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल में जुटी हुई है।
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धान की बिक्री और बकाया भुगतान का मामला
पीड़ित किसान जगन्नाथ नायक ने चंपुआ थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उन्हें धान बिक्री का आधिकारिक संदेश प्राप्त हुआ था। संदेश मिलने के बाद उन्हें अपनी फसल स्थानीय लैंपस केंद्र पर ले जाने के बजाय सीधे बांकिया मिल में ले जाने का निर्देश दिया गया। किसान ने अधिकारियों के निर्देश पर अमल करते हुए बांकिया मिल में 28 क्विंटल 39 किलोग्राम धान बेचा।
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धान की बिक्री के दौरान अधिकारियों ने किसान को यह आश्वासन दिया था कि अनिवार्य आई-स्कैनिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही बिक्री की पूरी रकम सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। हालांकि, लंबा समय बीत जाने के बाद भी किसान के बैंक खाते में कोई राशि जमा नहीं हुई।
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पुलिस की कार्रवाई और जांच जारी
भुगतान न मिलने से निराश होकर किसान जगन्नाथ नायक ने अंततः न्याय पाने के लिए चंपुआ पुलिस का दरवाजा खटखटाया। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी रंजन नायक ने बताया कि किसान की शिकायत और प्रारंभिक साक्ष्यों की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने त्वरित कदम उठाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी रजत गिरी को गिरफ्तार कर लिया। चंपुआ थाना पुलिस इस मामले में आगे की गहन जांच कर रही है और वित्तीय गड़बड़ी से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल में जुटी हुई है।