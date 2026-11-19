झारखंड: जंगली हाथी ने महिला रेलकर्मी को कुचला, ड्यूटी पर जाते समय 56 वर्षीय युवक की मौत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Thu, 19 Nov 2026 11:49 PM IST
सार
झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा क्षेत्र में जंगली हाथी के हमले में 56 वर्षीय महिला रेलकर्मी मरियम लकड़ा की मौत हो गई। बुधवार सुबह वह ड्यूटी पर जाने के लिए बंडामुंडा रेलवे स्टेशन की ओर पैदल जा रही थीं। इसी दौरान रेलवे यार्ड के पास हाथी ने उन पर हमला कर दिया। बाद में रेलवे कर्मचारियों ने उनका शव देखा। बैग में मिले रेलवे पहचान पत्र से उनकी शिनाख्त हुई।
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विस्तार
झारखंड के चक्रधरपुर में जंगली हाथियों का खतरा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। बंडामुंडा क्षेत्र में बुधवार सुबह ड्यूटी पर जा रही 56 वर्षीय महिला रेलकर्मी मरियम लकड़ा की हाथी के हमले में मौत हो गई। वह ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की ओर जा रही थीं। इसी दौरान रेलवे यार्ड के पास अचानक उनका सामना जंगली हाथी से हो गया। हमले में उनकी जान चली गई। घटना के बाद रेलकर्मियों और स्थानीय इलाके में शोक का माहौल है।
ड्यूटी पर जाने के लिए निकली थीं मरियम लकड़ा
जानकारी के अनुसार, मरियम लकड़ा बुधवार सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकली थीं। उन्हें चक्रधरपुर में अपनी ड्यूटी पर पहुंचना था। इसके लिए वह बंडामुंडा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के उद्देश्य से पैदल जा रही थीं। इसी दौरान रेलवे यार्ड के समीप अचानक उनका सामना एक जंगली हाथी से हो गया। हाथी ने उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के कारण उन्हें संभलने या सुरक्षित स्थान पर जाने का मौका नहीं मिला। इस घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
रेलवे यार्ड में मिला महिला रेलकर्मी का शव
सुबह जब रेलवे के अन्य कर्मचारी अपनी ड्यूटी के लिए यार्ड पहुंचे तो उन्होंने वहां महिला का शव देखा। शव की स्थिति देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना रेल अधिकारियों को दी।इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मृतका के पास पड़े बैग की जांच की। बैग में मिले रेलवे पहचान पत्र से महिला की पहचान 56 वर्षीय मरियम लकड़ा के रूप में हुई।
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हाथी के हमले से इलाके में शोक
घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में शोक का माहौल है। ड्यूटी पर जा रही एक महिला रेलकर्मी की इस तरह मौत से इलाके में चिंता भी बढ़ गई है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हाथी ने रेलवे यार्ड के पास महिला पर हमला किया था।
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ड्यूटी पर जाने के लिए निकली थीं मरियम लकड़ा
जानकारी के अनुसार, मरियम लकड़ा बुधवार सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकली थीं। उन्हें चक्रधरपुर में अपनी ड्यूटी पर पहुंचना था। इसके लिए वह बंडामुंडा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के उद्देश्य से पैदल जा रही थीं। इसी दौरान रेलवे यार्ड के समीप अचानक उनका सामना एक जंगली हाथी से हो गया। हाथी ने उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के कारण उन्हें संभलने या सुरक्षित स्थान पर जाने का मौका नहीं मिला। इस घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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रेलवे यार्ड में मिला महिला रेलकर्मी का शव
सुबह जब रेलवे के अन्य कर्मचारी अपनी ड्यूटी के लिए यार्ड पहुंचे तो उन्होंने वहां महिला का शव देखा। शव की स्थिति देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना रेल अधिकारियों को दी।इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मृतका के पास पड़े बैग की जांच की। बैग में मिले रेलवे पहचान पत्र से महिला की पहचान 56 वर्षीय मरियम लकड़ा के रूप में हुई।
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हाथी के हमले से इलाके में शोक
घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में शोक का माहौल है। ड्यूटी पर जा रही एक महिला रेलकर्मी की इस तरह मौत से इलाके में चिंता भी बढ़ गई है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हाथी ने रेलवे यार्ड के पास महिला पर हमला किया था।