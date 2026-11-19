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जानकारी के अनुसार, मरियम लकड़ा बुधवार सुबह अपने घर से ड्यूटी के लिए निकली थीं। उन्हें चक्रधरपुर में अपनी ड्यूटी पर पहुंचना था। इसके लिए वह बंडामुंडा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के उद्देश्य से पैदल जा रही थीं। इसी दौरान रेलवे यार्ड के समीप अचानक उनका सामना एक जंगली हाथी से हो गया। हाथी ने उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के कारण उन्हें संभलने या सुरक्षित स्थान पर जाने का मौका नहीं मिला। इस घटना में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।सुबह जब रेलवे के अन्य कर्मचारी अपनी ड्यूटी के लिए यार्ड पहुंचे तो उन्होंने वहां महिला का शव देखा। शव की स्थिति देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना रेल अधिकारियों को दी।इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मृतका के पास पड़े बैग की जांच की। बैग में मिले रेलवे पहचान पत्र से महिला की पहचान 56 वर्षीय मरियम लकड़ा के रूप में हुई।घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में शोक का माहौल है। ड्यूटी पर जा रही एक महिला रेलकर्मी की इस तरह मौत से इलाके में चिंता भी बढ़ गई है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हाथी ने रेलवे यार्ड के पास महिला पर हमला किया था।