Ranchi News: जेपीएससी-सीजीएल परीक्षा में धांधली मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, CID की कार्रवाई तेज

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा में कथित धांधली और अनियमितता के मामले में सीआईडी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान समीर कुमार के रूप में हुई है। सीआईडी ने यह कार्रवाई थाना कांड संख्या 01/2025 के तहत की है। आरोपी से पूछताछ कर मामले में उसकी भूमिका और अन्य संदिग्धों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

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जेपीएससी-सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच सीआईडी लंबे समय से कर रही है। जांच के दौरान परीक्षा में अनुचित तरीके से सफलता हासिल करने और अभ्यर्थियों तक कथित तौर पर प्रश्नों के उत्तर पहुंचाए जाने से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आए हैं। इस मामले में पिछले दिनों छह सफल अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।इससे पहले सीआईडी ने अभय कुमार तिवारी, उसकी पत्नी सुषमा तिवारी और भाई अक्षय तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पूछताछ के दौरान सुषमा कुमारी ने जांच टीम को कथित तौर पर बताया था कि अभय तिवारी उसे और अक्षय तिवारी को बोकारो लेकर गया था। वहां दोनों को सीजीएल परीक्षा के कम से कम 70 प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे।जांच एजेंसी अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि परीक्षा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आरोपियों तक कैसे पहुंचे और इस कथित नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे। साथ ही, अभ्यर्थियों और अन्य संदिग्धों के बीच संपर्क तथा पैसों के लेन-देन समेत विभिन्न पहलुओं की भी जांच की जा रही है। समीर कुमार की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच और तेज होने की उम्मीद है। सीआईडी की कार्रवाई से परीक्षा में कथित धांधली से जुड़े नेटवर्क के संबंध में आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना है।