उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर देवघर नगर थाना पुलिस ने लापता बांग्लादेशी नागरिक के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। इलाज कराने भारत आए इस नागरिक का लंबे समय से कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अदालत का आदेश मिलते ही पुलिस ने मामले की नए सिरे से जांच और गुमशुदा व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है।

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बांग्लादेश के पंचागढ़ जिले में स्थित बोड़ा थाना क्षेत्र के खलिफापुर बोतोला हाट निवासी विपुल चंद्र बर्मन वैध पासपोर्ट के साथ 20 मार्च 2025 को इलाज कराने भारत आए थे। वे सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में चिकित्सा कराने पहुंचे थे। मुर्शिदाबाद के बाद वे झारखंड के देवघर आए, जहां उन्हें आखिरी बार देखा गया था। देवघर पहुंचने के बाद से ही वे रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हैं।पति का सुराग न मिलने पर विपुल चंद्र बर्मन की पत्नी नमिता रानी ने देवघर प्रशासन और पुलिस से मदद मांगी थी। स्थानीय पुलिस ने नगर के विभिन्न होटलों, लॉज और सत्संग आश्रम में सघन छानबीन की थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।इसके बाद नमिता रानी ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार के विदेश मंत्रालय से भी जानकारी मांगी, परंतु वहां से भी कोई सुराग नहीं मिल सका। अंततः नमिता रानी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। शीर्ष अदालत ने याचिका में दर्ज बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया और पुलिस से पूरे मामले की स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है। पुलिस अब दर्ज प्राथमिकी में उपलब्ध तस्वीर की मदद से जांच आगे बढ़ा रही है।