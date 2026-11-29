नीलांबर-पीतांबरपुर के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में मिले अज्ञात शव की डीएनए रिपोर्ट आने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। जिस शव को झारखंड पुलिस के लापता जवान विजय उरांव का मानकर उनके परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था, वह वास्तव में सतबरवा थाना क्षेत्र के कमरू गांव निवासी सुदामा भूइयां का निकला। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की जांच रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई है। इस नए खुलासे के बाद पुलिस जवान विजय उरांव के लापता होने की गुत्थी एक बार फिर उलझ गई है।

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मुसाबनी में तैनात पुलिस जवान विजय उरांव 8 अगस्त. 2025 को देवघर श्रावणी मेला ड्यूटी के दौरान रेलवे स्टेशन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। परिजनों ने 22 अगस्त को मिले शव की पहचान विजय के रूप में की थी, जिसके बाद पुलिस ने शव सौंपकर अंतिम संस्कार करा दिया था। बाद में कमरू गांव निवासी मंजू देवी ने थाने पहुंचकर दावा किया कि शव उनके पति सुदामा भूइयां का है, जो 19 अगस्त 2025 से लापता थे। इसके बाद पुलिस ने सितंबर 2025 में दोनों परिवारों के डीएनए नमूने और सुरक्षित विसरा जांच के लिए एफएसएल भेजे थे।डीएनए रिपोर्ट से अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि लापता जवान विजय उरांव का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। शव की गलत पहचान के कारण उत्पन्न विवाद की वजह से जवान के परिजनों को मिलने वाली सरकारी सहायता और मुआवजा राशि भी अटक गई है। परिजनों ने अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर जवान की तलाश तेज करने की मांग की है। वहीं लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।