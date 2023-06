Jharkhand: रांची बस स्टैंड पर भीषण आग, कई बसें चपेट में आईं; मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद

झारखंड की राजधानी रांची के बस स्टैंड पर भीषण आग लगी है। इस दौरान वहां खड़ी कई बसें आग की चपेट में आ गई हैं। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग किस वजह से लगी, फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है।

#WATCH | Jharkhand: Fire breaks out in three buses at Ranchi's Khadgarha bus stop. pic.twitter.com/uRneHDZbnQ