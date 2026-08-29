झारखंड: सीआईडी ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा पास करने वाले चार लोगों को पकड़ा; क्या है पूरा मामला?

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झारखंड पुलिस के अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी ने शुक्रवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी 2024 में हुई जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में सफल हुए थे। भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है।