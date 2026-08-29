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Hindi News ›   Jharkhand ›   Jharkhand CID arrests 4 people who cracked JSSC-CGL in exam 'irregularity' case

झारखंड: सीआईडी ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा पास करने वाले चार लोगों को पकड़ा; क्या है पूरा मामला?

Sat, 29 Aug 2026 01:57 AM IST
निर्मल कांत पीटीआई, रांची।
पीटीआई, रांची। Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 29 Aug 2026 01:57 AM IST
सार

झारखंड में जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच तेज हो गई है। सीआईडी ने परीक्षा में सफल चार अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों को पहले ही पकड़ा जा चुका है। पढ़िए रिपोर्ट-

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Jharkhand CID arrests 4 people who cracked JSSC-CGL in exam 'irregularity' case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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झारखंड पुलिस के अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी ने शुक्रवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी 2024 में हुई जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में सफल हुए थे। भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है।
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किन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया?
सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान एक दिन पहले भी दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा, मामले के मुख्य आरोपी अभय तिवारी, उसकी पत्नी और उसके भाई को जुलाई के आखिर और अगस्त की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था।
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झारखंड सरकार ने पहले कई भर्ती परीक्षाएं रद्द करने का एलान किया था। इनमें जेएसएससी-सीजीएल-2023 भी शामिल थी। यह परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को हुई थी। भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ नौकरी के उम्मीदवार प्रदर्शन कर रहे थे। उनका प्रदर्शन खत्म कराने के लिए सरकार ने इन परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था।
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