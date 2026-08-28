झारखंड: रक्षाबंधन पर भावुक हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र; दिया आशीर्वाद
रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कलाई पर उनकी बड़ी बहन अंजनी सोरेन और चचेरी बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा। मुख्यमंत्री ने बहनों का आशीर्वाद लिया और समस्त झारखंडवासियों को श्रावण पूर्णिमा एवं रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं।
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देशभर में रक्षाबंधन पर एक अलग ही माहौल देखने को मिला। सुबह से ही बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर प्रेम, विश्वास और रक्षा का सूत्र बांधा। झारखंड में भी रक्षाबंधन सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया।
भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का पावन पर्व आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी भावनाओं से भरा रहा। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कलाई पर उनकी बड़ी बहन अंजनी सोरेन ने रक्षा सूत्र बांधकर उनके सुखद, स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की मंगलकामना की। इस पावन पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहनों ने भी उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर उनके उत्तम एवं सुदीर्घ जीवन की कामना की।
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इस आत्मीय अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बड़ी बहन का स्नेहपूर्वक आशीर्वाद लिया तथा छोटी बहनों को स्नेह, आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त झारखंडवासियों को श्रावण पूर्णिमा तथा पावन पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि, उन्नति एवं खुशहाल जीवन की कामना की।इस दौरान मुख्यमंत्री की माता रूपी सोरेन सहित अन्य परिजन उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री इस शुभ अवसर पर दुमका जिला स्थित शिकारीपाड़ा प्रखंड के ग्राम-सीतासाल से रांची पहुंचकर मति सोरेन ने रक्षा सूत्र बंधवाया है। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर बहन मति सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रक्षा सूत्र बांधती आई हैं।