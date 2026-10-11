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झारखंड में भाजपा ने चला बड़ा दांव: यहां बदलेगा सियासी समीकरण? हरेलाल महतो ने समर्थकों संग थामा भाजपा का दामन

Sun, 11 Oct 2026 08:59 PM IST
तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: तरुणेंद्र कुमार चतुर्वेदी Updated Sun, 11 Oct 2026 08:59 PM IST
सार

झारखंड के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी हरेलाल महतो ने आजसू पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। चांडिल के भादूडीह मैदान में आयोजित समारोह में उन्होंने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

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हरेलाल महतो भाजपा में हुए शामिल। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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झारखंड के चांडिल के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी हरेलाल महतो ने आजसू पार्टी छोड़कर रविवार को समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। चांडिल प्रखंड के भादूडीह मैदान में आयोजित एक विशाल समारोह में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान ईचागढ़ की राजनीति में नई हलचल देखने को मिली।
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समारोह में जुटे कई दिग्गज नेता
समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा उपस्थित रहे। इनके साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व मंत्री अमर बाउरी तथा डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी भी मंच पर मौजूद रहे।
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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरेलाल महतो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने ईचागढ़ की जनता से समर्थन और आशीर्वाद मांगा। मंच से भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार की वर्तमान नीतियों की तीखी आलोचना की और झारखंड में राजनीतिक बदलाव को अत्यंत आवश्यक बताया।
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क्षेत्र में बने नए राजनीतिक समीकरण
हरेलाल महतो के भाजपा में आने से ईचागढ़ क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है। वर्ष 2019 और वर्ष 2024 के विधानसभा चुनावों में हरेलाल महतो का मुकाबला झामुमो प्रत्याशी सविता महतो से हुआ था, जिसमें दोनों बार सविता महतो ने जीत हासिल की थी।

उनके भाजपा में शामिल होने से क्षेत्र में चर्चाएं गर्म हैं, हालांकि पार्टी में प्रवेश से उनकी उम्मीदवारी तय नहीं मानी जा रही है। भविष्य की राजनीति पर भाजपा और आजसू के गठबंधन, स्थानीय कार्यकर्ताओं के तालमेल तथा समर्थकों की भूमिका का गहरा असर पड़ेगा।
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