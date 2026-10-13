झारखंड: बारह वर्षीय बालिका से दुष्कर्म का आरोप, गर्भवती होने पर अस्पताल में भर्ती; सीडब्ल्यूसी को सौंपा गया

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सदर अस्पताल में पीड़ित बच्ची का तीन दिनों से इलाज चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सीय टीम ने बालिका का उपचार जारी रखा। सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉ. मनीष लाल ने बताया कि उपचार के उपरांत सोमवार को स्वास्थ्यकर्मियों ने बालिका को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की टीम को सौंप दिया।सूत्रों के अनुसार आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाया था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। डर के मारे नाबालिग ने इस भयावह घटना की जानकारी अपने माता-पिता को नहीं दी थी। हालांकि जब उसकी तबीयत अत्यधिक बिगड़ गई और रक्तस्राव होने लगा, तब परिजन उसे अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों की जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई।मामले की जानकारी मिलते ही सदर थाना की पुलिस टीम तुरंत अस्पताल पहुंची और नाबालिग के परिजनों से विस्तृत पूछताछ की। सदर थाना प्रभारी अनिल उरांव ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित नाबालिग की मां से लिखित शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराने से इन्कार करने के बाद पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने बालिका को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को सौंप दिया है।