झारखंड: चक्रधरपुर में महिला पर्यवेक्षिका की हत्या, किराए के मकान में धारदार हथियार से वार; आरोपी हिरासत में

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गुरुवार दोपहर सोनुवा प्रखंड में कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका अनीता बिंद अपने किराए के कमरे में मौजूद थीं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश निवासी अनिल कुमार बिंद उनसे मिलने उनके कमरे पर पहुंचा। दोनों के बीच बातचीत हो रही थी। कुछ देर बाद मकान के ऊपरी तल्ले से तेज चीख-पुकार और शोर सुनाई देने लगा। आवाज सुनकर आसपास मौजूद पड़ोसी और स्थानीय लोग तुरंत कमरे की ओर दौड़े। लोगों को आते देख आरोपी युवक घबरा गया और कमरे से निकलकर तेजी से बाहर की तरफ भागने लगा।युवक को भागते देख स्थानीय लोगों ने सतर्कता दिखाई और पीछा करके कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया। इसके बाद जब लोग मकान के ऊपरी तल्ले पर स्थित अनीता बिंद के कमरे में पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर सन्न रह गए। अनीता बिंद कमरे के भीतर गंभीर अवस्था में खून से लथपथ पड़ी हुई थीं। उनके शरीर पर धारदार हथियार से किए गए वार के निशान मौजूद थे।स्थानीय निवासियों ने घटना की जानकारी तुरंत चक्रधरपुर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। पकड़े गए युवक अनिल कुमार बिंद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में हिरासत में लिए गए युवक ने खुद को मृतका का प्रेमी बताया है।प्राथमिक जांच के अनुसार मृतका अनीता बिंद और आरोपी युवक अनिल कुमार बिंद दोनों मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही हत्या के पीछे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।