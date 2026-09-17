‘सेवा संकल्प अभियान’ पर सियासत: लालू के बेटे-बेटी भाजपा पर बोला हमला, रोहिणी और तेजस्वी ने क्या कहा जानिए?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 76वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बिहार में आज से ‘सेवा संकल्प अभियान’ की शुरुआत हुई है। यह अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान सेवा और जनभागीदारी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इधर, प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए बाढ़ की स्थिति का मुद्दा उठाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के 15 जिलों में 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और ऐसे समय में भाजपा प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रही है। वहीं, रोहिणी आचार्य ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भाजपा पर तंज कसा है।

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रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री के जन्मदिन के आयोजन को लेकर व्यंग्य किया। उन्होंने लिखा कि ‘महाअवतारी जी’ के लिए सिर्फ एक दिन, महज एक घंटे तक ही दीया जलाना पर्याप्त नहीं है..!! उन्होंने आगे लिखा कि पूछता है हिंदुस्तान... ब्रह्मांड के स्वयंभू अधिपति, नॉन-बायोलॉजिकल, जवाबदेही मुक्त, जुमले आजम, मेलोडी मैन ‘महाअवतारी जी’ के प्रकटोत्सव (अवतरण दिवस) का जश्न कब तक मनाना है? रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में आगे व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि सिर्फ एक दिन और एक घंटे तक दीया जलाना पर्याप्त नहीं है। उनके अनुसार, उत्सव प्रतिदिन 24 घंटे और पूरे वर्ष चलते रहना चाहिए अन्यथा 'महाअवतारी जी' की लीला का बखान पूरा नहीं हो पाएगा। उनके नाम का जाप करने वाले झांसेबाजों, जुमलेबाजों, गाल बजाने वाले भक्तों का जीवन निर्रथक हो जाएगा।इससे पहले तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा था। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया था कि बिहार सरकार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर ‘आशीर्वाद का दीया’ नाम से सरकारी कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि इस कार्यक्रम में बिहार जैसे गरीब राज्य में 100 करोड़ रुपये दीया, बाती और तेल पर खर्च किए जाएंगे।तेजस्वी यादव ने बिहार में बाढ़ की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा था कि राज्य में बाढ़ से 49 लाख लोग प्रभावित हैं। उनका आरोप था कि बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता करने के बजाय सरकार प्रधानमंत्री के प्रचार पर 100 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने अपनी पोस्ट में सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा था कि “बिहार बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है, 49 लाख लोग बाढ़ प्रभावित हैं। उनकी सहायता करने की बजाय डबल इंजन सरकार मोदी के प्रचार में 100 करोड़ रुपये नाले में प्रवाहित करेगी। तेजस्वी यादव कहा कि यह बेहद की शर्मनाक स्थिति है।