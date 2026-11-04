झारखंड: 14वीं जेपीएससी परीक्षा घोटाले में नया मोड़, मुख्य आरोपी को हाईकोर्ट ने दिया एक और मौका

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हाईकोर्ट ने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सुनवाई टाल दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई ठीक एक सप्ताह बाद होगी।यह पूरा मामला सीआईडी के केस से जुड़ा हुआ है। इस प्रकरण में जांच एजेंसी विशेष अदालत में पूर्व में ही पूरक आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। आरोपी उमाकांत उरांव पर चौदहवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में अपनी ओएमआर शीट से चालाकी से छेड़छाड़ कर अवैध रूप से परीक्षा पास करने का आरोप है।इसके अलावा जांच एजेंसियों के सामने यह बात भी आई है कि उसने कई अन्य अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में सफलता दिलाने का झांसा दिया था और उनसे भारी मात्रा में पैसे ऐंठे थे। अदालत इस मामले को लेकर बेहद सख्त रुख अपना रही है।