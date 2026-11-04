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झारखंड: 14वीं जेपीएससी परीक्षा घोटाले में नया मोड़, मुख्य आरोपी को हाईकोर्ट ने दिया एक और मौका

Wed, 04 Nov 2026 06:31 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Wed, 04 Nov 2026 06:31 PM IST
सार

झारखंड हाईकोर्ट ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा घोटाले के मुख्य आरोपी उमाकांत उरांव की जमानत याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी है। अदालत ने आरोपी को अपना पक्ष रखने के लिए अंतिम मौका दिया है।

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झारखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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झारखंड हाईकोर्ट ने चौदहवीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा घोटाले के मुख्य आरोपी उमाकांत उरांव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आरोपी को पक्ष रखने के लिए एक अंतिम मौका दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत से मामले की तैयारी और अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए समय देने का अनुरोध किया था।
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हाईकोर्ट ने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सुनवाई टाल दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई ठीक एक सप्ताह बाद होगी।

ओएमआर शीट में छेड़छाड़ का आरोप
यह पूरा मामला सीआईडी के केस से जुड़ा हुआ है। इस प्रकरण में जांच एजेंसी विशेष अदालत में पूर्व में ही पूरक आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। आरोपी उमाकांत उरांव पर चौदहवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में अपनी ओएमआर शीट से चालाकी से छेड़छाड़ कर अवैध रूप से परीक्षा पास करने का आरोप है।
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इसके अलावा जांच एजेंसियों के सामने यह बात भी आई है कि उसने कई अन्य अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में सफलता दिलाने का झांसा दिया था और उनसे भारी मात्रा में पैसे ऐंठे थे। अदालत इस मामले को लेकर बेहद सख्त रुख अपना रही है।
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