फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   sports news

Jammu News: एमएसपीएल सीजन-3 की चैंपियन बनी जम्मू की टीम

Thu, 15 Oct 2026 03:04 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
sports news
जम्मू। महाजन स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग (एमएसपीएल) सीजन-3 का फाइनल बुधवार को हुआ। इसमें महाजन प्रिडेटर्स जम्मू ने महाजन फाइटर्स गुरदासपुर को 13 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। जम्मू की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 214 रन बनाए। जवाब में गुरदासपुर की टीम सात विकेट पर 201 रन ही बना सकी।
विज्ञापन

जम्मू की जीत में उज्ज्वल गुप्ता ने 21 गेंदों में नौ छक्कों की मदद से 64 रन बनाकर अहम भूमिका निभाई। उन्हें फाइनल में मैन ऑफ द मैच चुना गया। रोहित गुप्ता ने 22 गेंदों में 40 रन बनाए, जबकि कनन ने 38 रन का योगदान दिया। गेंदबाजी में अश्वनी जंडियाल ने तीन और माणिक गुप्ता ने दो विकेट लिए। भारतीय महाजन शिरोमणि सभा ने जम्मू सेंट्रल महाजन सभा के मार्गदर्शन में टूर्नामेंट आयोजित किया। प्रतियोगिता में आठ टीमों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सुभाष गुप्ता, रमेश गुप्ता, अरुण गुप्ता, डॉ. बिमल गुप्ता, भुवनेश्वर गुप्ता और दर्शन गुप्ता सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed