जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी; घुसपैठियों को दी थी चेतावनी

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इसके बाद जवानों ने घुसपैठियों को चुनौती दी। जवाब में दोनों ओर से गोलीबारी हुई। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक यह अभियान जारी था। सूत्रों ने यह जानकारी दी है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

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उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। सेना के जवानों ने केरन सेक्टर के जुमगुंड इलाके में सुबह के समय संदिग्ध गतिविधि देखी।