जम्मू बाढ़: तीसरे दिन भी रुकसाना का सुराग नहीं, तलाश में जुटीं एसडीआरएफ-एनडीआरएफ की टीमें

रुकसाना कौसर पत्नी मोहम्मद कलीम 11 अक्तूबर को जम्मू शहर के चिनोर इलाके में बगानी तालाब-फ्लोरा नाले में तेज पानी के बहाव में बह गई थीं। भारी बारिश के कारण नाले में पानी का बहाव काफी तेज था।



परिजनों के मुताबिक दंपती की कार पानी के तेज बहाव में फंस गई थी। कार बंद होने के बाद कलीम उसे पीछे की ओर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी दोनों तेज धारा की चपेट में आ गए। इसके बाद से रुकसाना का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।



लापता महिला की तलाश में डोमाना के गुम्पुल समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। तेज बहाव और कठिन परिस्थितियों के कारण बचाव दलों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।



एसडीआरएफ कमांडेंट मोहम्मद असलम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर अभियान की समीक्षा की। उन्होंने मौके पर तैनात कर्मियों से बातचीत की और सभी टीमों को समन्वय के साथ तलाश जारी रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि महिला का पता लगाने तक अभियान जारी रहेगा।