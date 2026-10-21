फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Religious news

Jammu News: स्थापना दिवस पर आरएसएस का पथ संचलन, शस्त्रों का किया पूजन

Wed, 21 Oct 2026 02:05 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Religious news
- अंबफला, ओल्ड रिहाड़ी, डोगरा हाल, शिवनगर पार्क और पलौड़ा आदि स्थानों पर हुए कार्यक्रम
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों, मंडलों और खंडों में पथ संचलन और शस्त्र पूजन के कार्यक्रम हुए।
संघ के स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में पथ संचलन के साथ बाद में शस्त्र पूजन संबंधी कार्यक्रमों में भाग लिया। अंबफला, ओल्ड रिहाड़ी, डोगरा हाल, शिवनगर पार्क और पलौड़ा आदि स्थानों पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन संघ के स्वयंसेवकों की ओर से किया गया।
विज्ञापन

शिव नगर पार्क में संघ के प्रांत प्रचारक मुकेश कुमार मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने अपने संबोधन में संघ के 100 साल की यात्रा और शताब्दी वर्ष के बाद स्वयंसेवकों के लिए आगामी चुनौतियों पर चर्चा की।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंगलवार सुबह पुराने शहर के विभिन्न इलाकों में स्वयंसेवकों ने पंथ संचलन किया और इसका समापन अंबफला स्थित, वेद मंदिर परिसर ग्राउंड में हुए। यहां पर शस्त्र पूजन के बाद मुख्य वक्ता संघ के वरिष्ठ प्रचारक अशोक कौल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed