Jammu News: स्थापना दिवस पर आरएसएस का पथ संचलन, शस्त्रों का किया पूजन

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अमर उजाला ब्यूरोजम्मू। विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों, मंडलों और खंडों में पथ संचलन और शस्त्र पूजन के कार्यक्रम हुए।संघ के स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में पथ संचलन के साथ बाद में शस्त्र पूजन संबंधी कार्यक्रमों में भाग लिया। अंबफला, ओल्ड रिहाड़ी, डोगरा हाल, शिवनगर पार्क और पलौड़ा आदि स्थानों पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन संघ के स्वयंसेवकों की ओर से किया गया।शिव नगर पार्क में संघ के प्रांत प्रचारक मुकेश कुमार मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने अपने संबोधन में संघ के 100 साल की यात्रा और शताब्दी वर्ष के बाद स्वयंसेवकों के लिए आगामी चुनौतियों पर चर्चा की।मंगलवार सुबह पुराने शहर के विभिन्न इलाकों में स्वयंसेवकों ने पंथ संचलन किया और इसका समापन अंबफला स्थित, वेद मंदिर परिसर ग्राउंड में हुए। यहां पर शस्त्र पूजन के बाद मुख्य वक्ता संघ के वरिष्ठ प्रचारक अशोक कौल रहे।