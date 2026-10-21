Jammu News: श्रीराम की झांकियों ने जीवंत किए रामायण के प्रसंग

संवाद न्यूज एजेंसीजम्मू। मंदिरों के शहर में दशहरे पर भगवान श्रीराम की झांकियों ने वातावरण भक्तिमय बना दिया। पंजतीर्थी स्थित दीवान मंदिर और गांधीनगर स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर से निकली झांकियों में श्रीराम के जीवन और रामायण के विभिन्न प्रसंगों को दर्शाया गया। जय श्रीराम के जयकारों से माहौल गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीराम के दर्शन कर शीश नवाया।झांकियों ने लोगों को रामायण की उन शिक्षाओं की याद दिलाई, जो सत्य, धर्म, त्याग और मर्यादा का महत्व बताती हैं। भगवान श्रीराम का जीवन कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य निभाने और वचन का पालन करने की प्रेरणा देता है। रावण पर उनकी विजय बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दीवान मंदिर से निकली झांकी के संबंध में सनातन धर्म सभा नाटक समाज के अध्यक्ष अनिल मसूम ने कहा कि ये झांकियां शहरवासियों को भगवान श्रीराम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देती हैं।