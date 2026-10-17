फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   religious news

Jammu News: रामलीला में भाईचारे का संदेश, अधर्म के अंत की झलक

Sat, 17 Oct 2026 03:15 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:15 AM IST
विज्ञापन
religious news
पंजतीर्थी स्थित बिल्लू मंदिर रामलीला मंचन के दौरान अपनी प्रस्तुति देते हुए कलाकार। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

जम्मू। शहर के पंजतीर्थी स्थित बिल्लू मंदिर में रामलीला ड्रामाटिक क्लब की ओर से आयोजित रामलीला में शुक्रवार रात कलाकारों ने भरत मिलाप और शूर्पनखा प्रसंग का मंचन कर दर्शकों को रामायण के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों से रूबरू करवाया।
मंच पर कहीं भाइयों के बीच प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना दिखाई दी तो कहीं शूर्पनखा प्रसंग के माध्यम से रामायण की कथा ने नया मोड़ लिया। कलाकारों के संवाद और अभिनय ने दर्शकों को प्रसंगों से जोड़ने का प्रयास किया। भरत मिलाप प्रसंग में भगवान श्रीराम और भरत के मिलन के माध्यम से पारिवारिक एकता, त्याग और मर्यादा का संदेश दिया गया। शूर्पनखा प्रसंग में कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से रामायण की घटनाओं को मंच पर जीवंत किया।
विज्ञापन

दोनों प्रसंगों की प्रस्तुति ने दर्शकों के सामने रामायण के भावनात्मक और घटनाप्रधान पक्ष को रखा। रामलीला केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और मर्यादा की सीख भी मिलती है। पंजतीर्थी में आयोजित मंचन इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास है। रामायण के प्रसंगों को संवादों और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत कर कलाकार दर्शकों तक इनकी प्रासंगिकता पहुंचा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed