Jammu News: मां के भजनों से सराबोर हुई नेहरू मार्केट, लगा भंडारा

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जम्मू। नवरात्र के मौके पर शुक्रवार को वेयर हाउस स्थित नेहरू मार्केट में भक्ति का माहौल देखने को मिला। नेहरू मार्केट ट्रेडर्स फेडरेशन की ओर से माता के जागरण और लंगर का आयोजन किया गया। जागरण में भजन गायक अंकुश शर्मा ने मां बावे वाली के भजनों से श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। माता के जयकारों के बीच आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं, धार्मिक आयोजन के साथ मंडी में काम करने वाले श्रमिकों की समस्याओं और बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा भी उठाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीसी जम्मू अनुसुईया जामवाल उपस्थित रहीं। इस दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने मंडी में काम करने वाले श्रमिकों के जॉब कार्ड बनवाने की मांग उनके समक्ष रखी। इस पर एडीसी ने तीन दिन के भीतर कैंप लगाकर श्रमिकों के जॉब कार्ड बनवाने का आश्वासन दिया। इससे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की उम्मीद जगी है। फेडरेशन की ओर से मंडी में श्रमिकों के लिए क्लीनिक और स्टोर की सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग भी उठाई गई। मंडी में रोजाना काम करने वाले श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं और जरूरी सामान रखने की व्यवस्था उपलब्ध करवाना जरूरी बताया गया। इस मौके पर फेडरेशन के अध्यक्ष दीपक गुप्ता, अरुण गुप्ता और महासचिव अभिमन्यु गुप्ता सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। संवाद