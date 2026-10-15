Jammu News: नेकां का जनसंपर्क अभियान शुरू 75 वार्डाें में पहुंचेंगे पदाधिकारी

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अमर उजाला ब्यूरोजम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) ने बुधवार से जम्मू शहर के सभी 75 वार्डों में जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरूआत की। नेकां पदाधिकारी लोगों के घरों तक पहुंचकर जनसंपर्क मजबूत करेंगे। शिकायतें सुनेंगे और नगर निगम के आधुनिकीकरण सहित विकास के लिए पार्टी के दृष्टिकोण से लोगों को अवगत करवाएंगे। पहली बैठक बुधवार को वार्ड-4 फत्तू चौगान में हुई। प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता ने कहा, उमर सरकार नागरिक सुविधाओं में सुधार करने और जम्मू शहर में स्वच्छता, गलियों, नालियों, नालों और पार्किंग सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित कर रही है।उन्होंने कहा, सरकार जलशक्ति, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, स्कूली और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक पहलों पर काम कर रही है। वार्ड-वार जनसंपर्क कार्यक्रम पार्टी के प्रतिनिधियों को निवासियों के साथ सीधे बातचीत करने, उनकी चिंताओं को दर्ज करने और वास्तविक जनसमस्याओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाने का अवसर प्रदान करेगा।प्रांतीय सचिव शेख बशीर अहमद ने कहा, जम्मू धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे के स्थायी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। पूर्व पार्षद अशोक डोगरा ने उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि वे हमेशा लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे।