किश्तवाड़ में लापता एसपीओ का जंगल में मिला शव: पास में सर्विस राइफल बरामद, मौत की वजह जानने में जुटी पुलिस
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में लापता 55 वर्षीय एसपीओ बशीर अहमद का शव त्रिगाम स्थित उनके घर के पास जंगल में मिला। घटनास्थल से उनकी सर्विस राइफल और एक मैगजीन भी बरामद हुई है।
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अधिकारियों ने बताया कि बशीर अहमद पेडिल पुलिस चौकी में तैनात थे। वह गुरुवार सुबह अपने घर के लिए निकले थे, लेकिन वहां नहीं पहुंचे। इसके बाद परिजनों ने उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी।
शुक्रवार को त्रिगाम इलाके में उनके घर के पास स्थित जंगल में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से उनकी सर्विस राइफल और मैगजीन भी मिली है।
पुलिस ने बताया कि साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। मामले की जांच जारी है।