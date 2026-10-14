लद्दाख को मिलेगी विकास की नई रफ्तार: कल मिलेंगी 3,350 करोड़ की पांच बड़ी सौगातें, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

सेना के लिए नया रणनीतिक गलियारा बनेगी नीमो-पदम-दारचा सड़क

प्रधानमंत्री सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की ओर तैयार 298 किलोमीटर की नीमो-पदम-दारचा सड़क भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह सड़क लेह के नीमो को जंस्कार घाटी और दुर्गम एवं बेहद ऊंचाई पर स्थित शिंकुन ला दर्रे के रास्ते हिमाचल प्रदेश के दारचा से जोड़ती है। श्रीनगर-लेह और मनाली-लेह के बाद यह लद्दाख के लिए तीसरा वैकल्पिक गलियारा बनेगी। दुर्गम हिमालयी इलाकों में बीआरओ की यह इंजीनियरिंग सेना की परिचालन क्षमता और साजो-सामान की कम समय में आपूर्ति के लिहाज से रणनीतिक बढ़त दिलाएगी। इसके अलावा जंस्कार के दूरदराज के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बाजारों और जरूरी सेवाओं तक सीधी पहुंच मिलेगी।