फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Ladakh High Court bench to open in Leh today; CJI to inaugurate

लेह में आज खुलेगी लद्दाख हाईकोर्ट बेंच: सीजेआई करेंगे शुभारंभ, जेकेएलएस के मुख्य न्यायाधीश भी रहेंगे मौजूद

Sun, 18 Oct 2026 12:17 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 18 Oct 2026 12:17 AM IST
सार

लेह में रविवार को लद्दाख हाईकोर्ट बेंच का शुभारंभ होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत बतौर मुख्य अतिथि बेंच का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीश और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद रहेंगे। 

विज्ञापन
Ladakh High Court bench to open in Leh today; CJI to inaugurate
जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लेह में रविवार को लद्दाख हाईकोर्ट बेंच का शुभारंभ होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत बतौर मुख्य अतिथि बेंच का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीश और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद रहेंगे। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी भी मौजूद रहेंगे।

विज्ञापन


इस बीच, लद्दाख से जुड़े पांच अहम मामलों को निर्धारित तिथि से पहले सुनवाई के लिए 21 अक्तूबर को सूचीबद्ध किया गया है। इन मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ करेगी। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, सुनवाई के लिए सूचीबद्ध मामलों में गर्ग एंड गर्ग बनाम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, कुंजंग डोलमा एवं अन्य बनाम भारत संघ, जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड बनाम भारत संघ, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाम ताशी नमग्याल और ताशी नमग्याल बनाम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख शामिल हैं। इनमें पहले दो मामले लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) से संबंधित हैं, जबकि शेष तीन रिट याचिकाएं हैं।
विज्ञापन


क्या होती है एलपीए और रिट याचिका
लेटर्स पेटेंट अपील के तहत कोई पक्ष हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के फैसले को उसी हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दे सकता है। वहीं, रिट याचिका उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अथवा कानूनी अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में दायर की जाती है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed