जम्मू-कश्मीर: 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी, उत्तीर्ण छात्रों को उप-राज्यपाल ने दी बधाई

दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणामों के बाद रविवार को 12वीं के परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने बधाई दी है। उप-राज्यपाल ने कहा कि जम्मू संभाग में जेकेबीओएसई की समर जोन की 12वीं वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को बधाई। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। माता-पिता, शिक्षकों को उनके धैर्य और कड़ी मेहनत के लिए विशेष बधाई।

Congratulations to all the students who have successfully passed the JKBOSE Class 12th Annual Regular Examinations session 2021, Summer Zone, Jammu Division. My best wishes for your future endeavours. Special compliments to parents, teachers for their patience and hardwork.