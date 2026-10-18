फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   historic gift for Ladakh Justice Surya Kant representing Chief Justice India inaugurates Ladakh High Court ben

लद्दाख को मिला ऐतिहासिक तोहफा: सीजेआई के प्रतिनिधि जस्टिस सूर्यकांत ने किया लद्दाख हाई कोर्ट बेंच का उद्घाटन

Sun, 18 Oct 2026 07:00 PM IST
Digvijay Singh एजेंसी
एजेंसी Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 18 Oct 2026 07:00 PM IST
सार

भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि जस्टिस सूर्य कांत ने रविवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की लद्दाख बेंच का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लेह और करगिल के वकील जल्द ही इस बेंच के जरिये सुप्रीम कोर्ट तक वर्चुअल तरीके से पहुंच सकेंगे।

विज्ञापन
historic gift for Ladakh Justice Surya Kant representing Chief Justice India inaugurates Ladakh High Court ben
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि जस्टिस सूर्य कांत ने रविवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की लद्दाख बेंच का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लेह और करगिल के वकील जल्द ही इस बेंच के जरिये सुप्रीम कोर्ट तक वर्चुअल तरीके से पहुंच सकेंगे। लद्दाख से जुड़े सभी मामलों को एक ही दिन सूचीबद्ध किया जाएगा और उनकी सुनवाई वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी।

विज्ञापन


इस व्यवस्था से वकीलों और मुवक्किलों को दिल्ली तक की यात्रा में लगने वाले समय, खर्च और परेशानियों से राहत मिलेगी। जस्टिस कांत ने इस उद्घाटन को एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने 1870 में लेह में एक विशेष अदालत की स्थापना का जिक्र किया, जिसकी भौगोलिक चुनौतियां पीढ़ियों तक बनी रहीं। उन्होंने कहा कि लगभग एक सदी तक, लद्दाख के लिए काम करने वाला हाई कोर्ट महान हिमालय के उस पार स्थित था, जहां सर्दियों में केवल हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता था।
विज्ञापन


न्याय तक पहुंच का विस्तार
जस्टिस कांत ने जोर देकर कहा कि यह बेंच लेह और करगिल दोनों जिलों की समान रूप से है। इसका असली मकसद तभी पूरा होगा जब लद्दाख के हर कोने के लोग इस संस्था को अपना मानने लगेंगे। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट लद्दाख से जुड़े सभी मामलों को एक ही दिन सूचीबद्ध करेगा और वर्चुअल तरीके से उनकी लगातार सुनवाई करेगा। इससे लेह और करगिल बार एसोसिएशन के वकील लद्दाख छोड़े बिना ही सुप्रीम कोर्ट में मामलों की पैरवी कर सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


तकनीक और कानूनी सहायता की भूमिका
जस्टिस कांत ने कहा कि अदालत की असली पहचान उसकी भौगोलिक ऊंचाई से नहीं, बल्कि लोगों तक उसकी पहुंच से होती है। उन्होंने न्याय तक पहुंच बेहतर बनाने के लिए तकनीक और कानूनी सहायता को दो अहम साधन बताया। उन्होंने कानूनी जागरूकता शिविरों, पैरा-लीगल स्वयंसेवकों, किफायती कानूनी प्रतिनिधित्व और लोक अदालतों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि लद्दाख लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और अदालत की लीगल सर्विसेज कमिटी मिलकर काम करेंगी, ताकि दूर-दराज के इलाकों में न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों तक पहुंचा जा सके।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed