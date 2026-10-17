Jammu News: ऑटो वर्कशॉप में आग से सामान जलकर राख

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संवाद न्यूज एजेंसीअखनूर। मांडा क्षेत्र में शुक्रवार शाम करीब सात बजे वर्मा ऑटो वर्कशॉप में आग लगने से डेंटिंग-पेंटिंग का सामान और उपकरण जलकर राख हो गए। आग लगने का संभावित कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई व्यक्ति घायल हुआ।जानकारी के अनुसार, यशपाल वर्मा की मांडा स्थित वर्मा ऑटो वर्कशॉप में आग लगी, उस समय वह घर पर थे। दुकान के आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें फोन कर आग लगने की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया। अखनूर थाना प्रभारी सुशील चौधरी भी अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे और आग बुझाने के कार्य में सक्रिय भूमिका निभाई।यशपाल वर्मा के अनुसार, वह किराये की दुकान में दोपहिया और चारपहिया वाहनों की डेंटिंग-पेंटिंग का काम करते हैं। आग के कारण दुकान में रखे डेंटिंग-पेंटिंग के उपकरण, पेंट और अन्य सामग्री पूरी तरह जल गई। इससे उन्हें काफी नुकसान हुआ है। दुकान गांव बडुई निवासी यशपाल शर्मा से किराये पर ली गई थी।घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मांडा क्षेत्र में बिजली के खंभों पर लटक रही तारों को लेकर चिंता जताई। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में बिजली की तारों का जंजाल बना हुआ है और कई बार संबंधित विभाग को इसकी जानकारी देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया। उनका कहना है कि तारों की अव्यवस्थित स्थिति के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।स्थानीय लोगों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में लटक रही और अव्यवस्थित बिजली की तारों को जल्द व्यवस्थित किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। लोगों का कहना है कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन समय रहते तारों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में गंभीर हादसा होने की आशंका बनी रहेगी।