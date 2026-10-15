{"_id":"6ad0a23fc1b6e0a3f2021613","slug":"for-chhath-railways-is-running-eight-pairs-of-special-trains-to-bihar-banaras-and-delhi-2026-10-15","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"छठ पर घर जाने की टेंशन होगी कम: रेलवे ने चलाईं आठ जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट और तारीखें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन त्योहारों में घर जाने के लिए ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को रेलवे ने राहत दी है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जम्मू मंडल से आठ जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रहीं हैं। इन ट्रेनों से दिल्ली, कटड़ा, वाराणसी और बिहार जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। खासकर छठ पर्व पर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए पठानकोट से छपरा तक सीधी ट्रेन चलाई जा रही है। अलग-अलग तारीखों पर चलने वाली इन ट्रेनों से यात्री अपनी सुविधा अनुसार यात्रा की योजना बना सकते हैं। सभी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित हैं। यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट या रेलवे आरक्षण केंद्र से टिकट बुक कर सकते हैं।

Trending Videos

नई दिल्ली-कटड़ा के बीच चार जोड़ी ट्रेनें

नई दिल्ली और श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के बीच चार जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ट्रेन संख्या 04081/04082 निर्धारित तारीखों पर 26 अक्तूबर से छह नवंबर तक चलेगी। ट्रेन संख्या 04083/04084 नई दिल्ली से नौ और 16 अक्तूबर, 04085/04086 15 और 17 अक्तूबर तथा 04485/04486 नई दिल्ली से 18 और 20 अक्तूबर को रवाना होगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

वाराणसी और छपरा के लिए भी सुविधा

ट्रेन संख्या 04231/04232 वाराणसी-जम्मू तवी स्पेशल 18 और 19 अक्तूबर को चलेगी। ट्रेन संख्या 04604/04603 कटड़ा-वाराणसी स्पेशल प्रत्येक रविवार को 29 नवंबर तक और वापसी में प्रत्येक मंगलवार को एक दिसंबर तक चलेगी। ट्रेन संख्या 04610/04609 जम्मू तवी-वाराणसी स्पेशल प्रत्येक वीरवार और शुक्रवार को 26 और 27 नवंबर तक संचालित होगी। वहीं, पठानकोट-छपरा स्पेशल ट्रेन संख्या 05194 प्रत्येक बुधवार को 25 नवंबर तक चलेगी।

विज्ञापन