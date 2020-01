जम्मू-कश्मीरः नजरबंद पांच नेता किए गए रिहा, फारूक-उमर और महबूबा अभी भी नजरबंद

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद नजरबंद किए गए नेताओं को धीरे-धीरे रिहा किया जा रहा है। इसी क्रम में आज यानी कि गुरुवार को पांच नेताओं को रिहा कर दिया गया है। इससे पहले 30 दिसंबर को पांच राजनीतिक नेताओं को रिहा किया गया था। ये पांचों नेता नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के थे, जिन्हें एहतियातन हिरासत में रखा गया था। फिलहाल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला व महबूबा मुफ्ती अभी भी नजरबंद हैं।

J&K: Five more political leaders have been released from detention. They were detained post abrogation of article 370(August 5,2019) pic.twitter.com/lHOxFYIYnM