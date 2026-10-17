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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   fire incident

Jammu News: मथवार दंगल में सिलिंडर फटा, तीन पुलिस कर्मी झुलसे

Sat, 17 Oct 2026 03:17 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 03:17 AM IST
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fire incident
- भोजन तैयार करते एलपीजी सिलिंडर को लगी आग, बुझाने का प्रयास किया मगर हो गया धमाका
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- घटनास्थल पर मची अफरा-तफरी, झुलसे तीनों पुलिस कर्मियों को जीएमसी में करवाया गया भर्ती
संवाद न्यूज एजेंसी
बनतालाब। मथवार नगरी स्थित बाबा बल्लो जी देवस्थान पर शुक्रवार को आयोजित वार्षिक दंगल के दौरान सिलिंडर ब्लास्ट हो गया। इस दौरान वहां ड्यूटी पर तैनात तीन पुलिस कर्मचारी झुलस गए। धमाके के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।
जानकारी के मुताबिक दंगल में आए अतिथियों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा था। इसी बीच एलपीजी सिलिंडर में अचानक आग लग गई। पास खड़े लोगों ने अपनी तरफ से आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन आग बुझने की बजाय और भड़क गई। देखते ही देखते सिलिंडर में ब्लास्ट हो गया। धमाके के चलते ड्यूटी पर तैनात तीन पुलिस कर्मचारी झुलस हो गए।
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इन पुलिस कर्मियों की पहचान सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल खेम कर्ण निवासी कानाचक्क, एएसआई वेद राज निवासी जंडियाल थाथी और एसपीओ राज कुमार निवासी गलाली मथवार के रूप में हुई है। तीनों घायलों को थाना घरोटा की पुलिस ने सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) बख्शी नगर इलाज के लिए भर्ती करवाया। वहां तीनों की हालत स्थिर बताई जा रही है।
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