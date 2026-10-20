Jammu News: सतरायां में 48.48 लाख से संवरेगा खेल मैदान

संवाद न्यूज एजेंसीजम्मू। सीमावर्ती क्षेत्र के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं देने के लिए सुचेतगढ़ के सतरायां में खेल मैदान का कायाकल्प होगा। इसके लिए 48.48 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना के तहत बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण होगा। मौजूदा वॉलीबाल कोर्ट की दर्शक दीर्घा और कुश्ती अखाड़े को छत से ढका जाएगा। परिसर में शौचालय और पानी की टंकी भी बनाई जाएगी।जम्मू-कश्मीर खेल परिषद के निर्माण खंड ने परियोजना के लिए निविदा जारी कर दी है। कार्य को वित्त वर्ष 2026-27 के पूंजीगत बजट में शामिल किया गया है। परियोजना को प्रशासनिक और तकनीकी मंजूरी मिल चुकी है। निर्माण कार्य छह माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।