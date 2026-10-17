Jammu News: बादाम-पिस्ता महंगे, ड्राई फ्रूट की खरीदारी पर भी असर

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संवाद न्यूज एजेंसीजम्मू। त्योहारी सीजन में ड्राई फ्रूट की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। खासकर बादाम और पिस्ता के दाम में लगातार बढ़ोतरी हुई है। बाजार में बादाम की कीमत जुलाई और अगस्त में 800 रुपये प्रति किलो थी, जो सितंबर में बढ़कर 1100 रुपये पहुंच गई। अक्तूबर में भी यह इसी स्तर पर बनी हुई है।पिस्ता के दाम में सबसे अधिक तेजी आई है। जुलाई में 1000 रुपये प्रति किलो बिकने वाला पिस्ता अक्तूबर में 1700 रुपये तक पहुंच गया है। काजू की कीमत 900 से बढ़कर 950 रुपये प्रति किलो हो गई है। अखरोट 400 रुपये और किशमिश 550 रुपये प्रति किलो पर स्थिर हैं।महंगाई से कारोबार प्रभावितवेयरहाउस के दुकानदार ज्योति गुप्ता का कहना है कि ड्राई फ्रूट महंगे होने से आम लोगों के साथ दुकानदारों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कीमतें बढ़ने के कारण ग्राहक पहले के मुकाबले कम मात्रा में सामान खरीद रहे हैं, जिससे बिक्री घट रही है। उनके अनुसार, दाम अधिक होने पर लोग खरीदारी सीमित कर देते हैं और इसका सीधा असर कारोबार पर पड़ता है।आयात और परिवहन लागत का असरकनक मंडी के दुकानदार मनीष गुप्ता के मुताबिक, ड्राई फ्रूट के आयात और परिवहन से जुड़ी लागत में बदलाव का असर भी कीमतों पर पड़ रहा है। पहले ईरान से आने वाला माल जहाज के माध्यम से पहुंचता था, जबकि अब परिवहन के तरीके में बदलाव से लागत प्रभावित हुई है। हालांकि, इसका असर सभी ड्राई फ्रूट पर एक समान नहीं है। बादाम और पिस्ता के दाम में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।नई फसल से राहत की उम्मीददुकानदारों को अब नई फसल आने का इंतजार है। उनका मानना है कि बाजार में नई फसल की पर्याप्त आवक होने पर कीमतें स्थिर हो सकती हैं या इनमें कुछ कमी आ सकती है। इससे ग्राहकों को राहत मिलने के साथ बिक्री में सुधार की संभावना भी है।चार माह में ड्राई फ्रूट के बढ़े दाम (प्रति किलो रुपये)ड्राई फ्रूटजुलाईअगस्तसितंबरअक्टूबरपिस्ता1,0001,3001,5001,700बादाम 800 800 1,1001,100काजू 900 900 900 950अखरोट 400 400 400 400किशमिश 550 550 550 550