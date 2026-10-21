फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Book launch

डोगरी और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में साहित्य और रंगमंच अहम : कविंदर गुप्ता

Wed, 21 Oct 2026 02:10 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
Book launch
डॉ. सुधीर महाजन द्वारा लि​खित पुस्तकों का विमोचन करते हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता। स्रोत
- डॉ. सुधीर महाजन के डोगरी नाटकों की तीन पुस्तकों का विमोचन
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने डोगरी भाषा और जम्मू-कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार में साहित्य और रंगमंच को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने प्रसिद्ध रंगमंच निर्देशक एवं नाटककार डॉ. सुधीर महाजन द्वारा लिखित, रूपांतरित और अनुवादित डोगरी नाटकों की तीन पुस्तकों का विमोचन किया।

इनमें त्रै डोगरी नाटक, चार बाल नाटक और अनुवादित एवं रूपांतरित नाटकों का संग्रह शामिल है। तीनों पुस्तकों में सामाजिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक और समकालीन विषयों पर आधारित कुल नौ नाटक संकलित हैं। इनमें नचिकेता, प्रह्लाद, ध्रुव और सच्चा ज्ञान जैसे प्रेरक प्रसंगों पर आधारित चार बाल नाटक भी शामिल हैं। गुप्ता ने बच्चों और युवाओं में रचनात्मकता, नैतिक मूल्यों तथा आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण साहित्य एवं नाट्य सामग्री तैयार करने पर जोर दिया। माैके पर पूर्व संस्कृति मंत्री एवं भाजपा उपाध्यक्ष प्रिया सेठी, पद्मश्री मोहन सिंह, पद्मश्री डॉ. जितेंद्र उधमपुरी भी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed